(Di sabato 15 luglio 2023)può presto salutare il: sul brasiliano l’interesse di alcuni club del campionato arabo Secondo quanto riferisce la stampa inglese,non è presente nel ritiro delperchè è destinato a lasciare il club. I Reds starebbero infatti prendendo in considerazione l’offerta da 46 milioni di euro presentata dall’Al-Ittihad per il 29enne, che potrebbe presto iniziare una nuova avventura.

Ad Handanovic vanno i, i ringraziamenti e l'affetto sincero di tutti i tifosi e di tutta la ... abbiamo perso la partita cole a Istanbul. Allo stesso modo sappiamo che in campionato ...Un folto pubblico si è ritrovato presso il 'Monumento a John Lennon' , accolto daidel ... col concerto Beatles Forever , che vedrà cimentarsi nelle canzoni della mitica Band diPaolo ...... presso il Casbah Coffee Club di(dove si erano già esibiti come Quarrymen). 10 anni. ... il disco inserito nelle due sonde spaziali del programma Voyager (1977), con incisiin tutte le ...

Liverpool, ai saluti Fabinho: anche lui può finire in Arabia Calcio News 24

Perr Schuurs sta per dire addio al Torino e al Fantacalcio. Il difensore centrale, infatti, sembra essere ad un passo dal Liverpool. Il club inglese lo ha notato ormai da mesi e nelle ultime ore ci ...Da Parigi segnali sul serbo dopo le elevatissime richieste del Napoli per Osimhen, in Inghilterra pensano all'azzurro per sostituire Salah ...