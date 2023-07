LIVE Tuffi | Mondiali 2023 in DIRETTA | tra poco Bertocchi e Pellacani nel trampolino 1 metro! Timbretti Jodoin di Maria sesti | Marsaglia Tocci in finale

(Di sabato 15 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8:18 Sono state ottime le impressioni lasciate da Chiara, autrice di un programma dicon qualche sbavatura ma eseguito con estrema scioltezza. La 20enne romana ha nelle gambe un ampio margine di miglioramento, e mettendo al posto giusto tutti i dettagli la caccia alla medaglia non è certo proibitiva. Sarà outsider per il podio invece Elena, tornata finalmente in forma fisicamente dopo un periodo di flessione. 8:15 Una qualificazione dominata, neanche a dirlo, dalle tuffatrici cinesi. Prima posizione per Shan Lin, 291.25 punti, e seconda piazza per Yajie Lin, 283.35 per lei. Terza posizione nel round preliminare per la messicana Aranza Vazquez (260.20), con un punteggio alla portata delle due azzurre in caso di gara perfetta. 8:13 ...

...su 24 -Streaming Rai Sport HD ( GUARDA LA DIRETTA ) Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD ore 01:55 - Rai Play 2 ( GUARDA LA DIRETTA ) Mondiali di Nuoto 2023:- ...SEGUI ILDELLA GARA GLI ITALIANI IN GARA OGGI IL PROGRAMMA DEI: DATE E ORARI IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV MONDIALI, COME VEDERLI IN DIRETTA TV: LA PROGRAMMAZIONE GLI ITALIANI ...SEGUI ILDELLA GARA GLI ITALIANI IN GARA OGGI IL PROGRAMMA DEI: DATE E ORARI IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV MONDIALI, COME VEDERLI IN DIRETTA TV: LA PROGRAMMAZIONE GLI ITALIANI ...

LIVE Tuffi, Mondiali 2023 in DIRETTA: giornata intensa. Tocci-Marsaglia di provano, Pellacani outsider dal metro OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.49: Per il momento è tutto, l'appuntamento è per le 8.00 con la finale del metro e due italiane in gara, Bertocchi e Pellacani. Grazie per averci seguito, a ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 02.29 Secondo salto obbligatorio per Tocci e Marsaglia che con questo tuffo ottengono 48.00 e 96.60 il totale. 2.27 Marsaglia e Tocci sono quinti al termina della ...