LIVE Tuffi | Mondiali 2023 in DIRETTA | Timbretti Jodoin di Maria lontani dai primi dalla piattaforma! Marsaglia Tocci in finale

(Di sabato 15 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.20: Ancora qualche imprecisione per gli ucraini che totalizzano 61.44, totale di 223.44 6.19:; Per Macao arrivano 40.71. totale di 153.71 6.17: Tuffo da medaglia per i messicani che totalizzano 75.84, totale di 236.84. Sono potenziali secondi 6.16: Un po’ scarsi in ingresso in acqua i giapponesi che totalizzano 65.70, totale di 230.48 6.15: Ancora scarsi in ingresso in acqua. Punteggio di 64.32, totale di di 210.42 6.14: Fantastici in cinesi che totalizzano 81.90, totale di 191.70. Cina, Giappone, Ucraina, Messico, Canada dopo tre rotazioni. Italia non al momento 6.13: Non perfetto il tuffo dei cubani che totalizzano 60.30, totale di 150.30 6.12: Tanti spruzzi per gli spagnoli che ottengono 59.40, totale di 147.00 6.11: La coppia tedesca commette un errore grave in ingresso in acqua e ottiene 47.04, totale di ...

Campionati Mondiali di Nuoto - Fukuoka 2023su Sky e in streaming su NOW Venerdì 14 luglio Ore 2: Nuoto Artistico - Solo Femminile Tecnico, Sky Sport Summer e NOW Ore 3:- Trampolino 1 ...

LIVE Tuffi, Mondiali 2023 in DIRETTA: giornata intensa. Tocci-Marsaglia di provano, Pellacani outsider dal metro OA Sport

CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 02.29 Secondo salto obbligatorio per Tocci e Marsaglia che con questo tuffo ottengono 48.00 e 96.60 il totale. 2.27 Marsaglia e Tocci sono quinti al termina della ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.56 La nostra Diretta LIVE si chiude qui, noi di OA Sport vi ringraziamo e vi auguriamo un felice proseguimento di giornata. 12.54 Purtroppo si chiude subit ...