LIVE Tuffi | Mondiali 2023 in DIRETTA | Pellacani sesta dal metro | Bertocchi paga uno ‘zero’ Alle 11 00 la finale di Tocci Marsaglia

(Di sabato 15 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9:39 Per ora è tutto, appuntamento a tra poco a tutti gli amici di OA Sport! 9:38 La giornata deinon è ancora finita,11.00 italiane andrà infatti in scena ladel syncro tre metri maschile, dovevanno a caccia di una medaglia che vorrebbe dire qualificazione olimpica! 9:36 Dodicesima posizione invece per Elena(215.10), una gara fortemente condizionata dal quarto tuffo in cui l’azzurra non è riuscita proprio ad eseguirlo. Sono quindi 4 icon punteggio di Elena, che può vedere il bicchiere mezzo pieno con il rientro in gara dopo i problemi alla schiena e la possibilità di riscatto con il syncro e l’individuale dai tre metri. 9:34 Chiude in ...

LIVE Tuffi, Mondiali 2023 in DIRETTA: giornata intensa. Tocci-Marsaglia di provano, Pellacani outsider dal metro OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.49: Per il momento è tutto, l'appuntamento è per le 8.00 con la finale del metro e due italiane in gara, Bertocchi e Pellacani. Grazie per averci seguito, a ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 02.29 Secondo salto obbligatorio per Tocci e Marsaglia che con questo tuffo ottengono 48.00 e 96.60 il totale. 2.27 Marsaglia e Tocci sono quinti al termina della ...