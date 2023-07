LIVE Tuffi | Mondiali 2023 in DIRETTA | Bertocchi quarta dopo la prima rotazione! Timbretti Jodoin di Maria sesti | Marsaglia Tocci in finale

(Di sabato 15 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8:55due rotazioni le due cinesi sono come da pronostico in testa, in terza posizione la canadese Ware. Sesta e settimae Pellacani ad una decina di punti dalla medaglia di bronzo. 8:54 Entrata spettacolare di Lin che raccoglie 67.60 e con 130.00 di totale ha 8 punti di margine sulla connazionaledue rotazioni. 8:53 Tuffo quasi perfetto della Campionessa del Mondo in carica Li Yajie, 62.40 per lei eposizione. 8:52 Heimberg rimane dietro di cinque centesimi di punto rispetto a Pellacanidue rotazioni. Meraviglioso il tuffo della messicana Vazquez che con 54.00 punti di parziale si inserisce in terza posizione. 8:51 54.60 PER PELLACANI! Tuffo pulito e molto elegante per Chiara che totalizza 106.30 ...

...su 24 -Streaming Rai Sport HD ( GUARDA LA DIRETTA ) Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD ore 01:55 - Rai Play 2 ( GUARDA LA DIRETTA ) Mondiali di Nuoto 2023:- ...SEGUI ILDELLA GARA GLI ITALIANI IN GARA OGGI IL PROGRAMMA DEI: DATE E ORARI IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV MONDIALI, COME VEDERLI IN DIRETTA TV: LA PROGRAMMAZIONE GLI ITALIANI ...SEGUI ILDELLA GARA GLI ITALIANI IN GARA OGGI IL PROGRAMMA DEI: DATE E ORARI IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV MONDIALI, COME VEDERLI IN DIRETTA TV: LA PROGRAMMAZIONE GLI ITALIANI ...

LIVE Tuffi, Mondiali 2023 in DIRETTA: giornata intensa. Tocci-Marsaglia di provano, Pellacani outsider dal metro OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.49: Per il momento è tutto, l'appuntamento è per le 8.00 con la finale del metro e due italiane in gara, Bertocchi e Pellacani. Grazie per averci seguito, a ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 02.29 Secondo salto obbligatorio per Tocci e Marsaglia che con questo tuffo ottengono 48.00 e 96.60 il totale. 2.27 Marsaglia e Tocci sono quinti al termina della ...