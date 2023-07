LIVE Tuffi | Mondiali 2023 in DIRETTA | Bertocchi e Pellacani nel trampolino 1 metro! Timbretti Jodoin di Maria sesti | Marsaglia Tocci in finale

(Di sabato 15 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8:43 Di un altrollo Li, 58.80 per la cinese che sparisce completamente nell’acqua. 8:42 Potenza incredibile per Vazquez che sbaglia leggermente la partema l’eleganza e l’altezza del tuffo la portano in prima posizione con 57.20. 8:41 Michelle Heimberg con lo stesso tuffo di Elenaraccoglie 50.40 punti, a causa di un’entrata non perfetta. 8:40 MERAVIGLIOSA! Entrata magistrale e 51.75 punti per l’azzurra che in questa rotazione ha portato il tuffo con minor coefficiente della sua gara. 8:39 E’ il momento di Chiara, che esordirà con l’uno e mezzo indietro carpiato. 8:38 Parabola troppo lontana dalper l’australiana Sheehan, che con il tuffo da minor ...

LIVE Tuffi, Mondiali 2023 in DIRETTA: giornata intensa. Tocci-Marsaglia di provano, Pellacani outsider dal metro OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.49: Per il momento è tutto, l'appuntamento è per le 8.00 con la finale del metro e due italiane in gara, Bertocchi e Pellacani. Grazie per averci seguito, a ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 02.29 Secondo salto obbligatorio per Tocci e Marsaglia che con questo tuffo ottengono 48.00 e 96.60 il totale. 2.27 Marsaglia e Tocci sono quinti al termina della ...