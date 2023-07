LIVE Tour de France 2023 in DIRETTA | scatta Pogacar sul Col de Joux Plan | si stacca Vingegaard!

(Di sabato 15 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDEPERCHE’ E’ STATA NEUTRALIZZATA LA TAPPA: CHI E’ RIMASTO COINVOLTO NELLA CADUTA 17.35 Ora Vingegaard si mette davanti,alla sua ruota. 1400 metri al GPM, chiaramente lo sloveno è più veloce in vista dello sprint per i secondi di abbuono. 17.34 Vingegaard affianca, quasi si fermano in surplace! 17.34 RIENTRA1700 metri al GPM! 17.33è più brillante, ma la forza d’animo di Vingegaard è da campione sopraffino. Non si arrende, sta dando tutto il danese, anche quello che non ha. 17.32 2 km al GPM. Stiamo assistendo ad una sfida che rimarrà nella storia del ciclismo. 17.32 Scrolla le spalle Vingegaard, resta a 4? da. ...

Avanti con la 14esima tappa di 152 km, da Annemasse a Morzine Les Portes du Soleil. Ad avere la peggio Louis Meintjes, 13° in classifica generale: per lui frattura alla clavicola ...