LIVE Tour de France 2023 in DIRETTA | Rodriguez beffa Pogacar e Vingegaard Tappa indimenticabile

(Di sabato 15 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDEPERCHE’ E’ STATA NEUTRALIZZATA LA: CHI E’ RIMASTO COINVOLTO NELLA CADUTA 17.52 Carlosvince a Morzine. 2°a 4?, 3°. Adam Yates chiude a 10?.stupenda. 17.51 Adam Yates rientra e ora tira la volata aormai è imprendibile. 17.51 ULTIMO CHILOMETRO! 4? di vantaggio per, dovrebbe farcela. 17.51sbaglia una curva, forse finisce qui. 17.50 Ancora 2 km. 17.50si sta prendendo dei rischi, vuole vincere.alla sua ruota. 17.49 Ultimi 3 km, restano 4? a ...

LIVE Tour, 14ª tappa: Ciccone ripreso dal gruppo della maglia gialla La Gazzetta dello Sport

Avanti con la 14esima tappa di 152 km, da Annemasse a Morzine Les Portes du Soleil. Ad avere la peggio Louis Meintjes, 13° in classifica generale: per lui frattura alla clavicola ...