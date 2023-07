LIVE Tour de France 2023 in DIRETTA | ripreso Giulio Ciccone | forcing pazzesco della Jumbo-Visma

(Di sabato 15 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDEPERCHE’ E’ STATA NEUTRALIZZATA LA TAPPA: CHI E’ RIMASTO COINVOLTO NELLA CADUTA 16.19si stacca dal gruppo principale. Giustamente non ha più alcun obiettivo di classifica, dunque ora risparmierà energie in vista delle prossime tappe. La maglia a pois resta un obiettivo difficilissimo, perché a nostro avviso se la aggiudicherà uno tra Vingegaard e Pogacar, come tra l’altro avvenuto negli ultimi anni. 16.18 Allucinante il ritmo che sta imponendo la. Oggi Vingegaard si gioca davvero tanto: se dopo tutto questo lavorosua squadra dovesse staccarsi da Pogacar… 16.17 GRUPPO COMPATTO! 16.16...

Tour de France, la 14^ tappa in diretta live Sky Sport

Sono tre i corridori costretti a ritirarsi, Antonio Pedrero di Movistar, Esteban Chaves di EF e il sudafricano Louis Meintjes di Intermarché, che si è rotto anche una clavicola ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE PERCHE' E' STATA NEUTRALIZZATA LA TAPPA: CHI E' RIMASTO COINVOLTO NELLA CADUTA 16.11 10 km al GPM, difficilissimo pe ...