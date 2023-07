LIVE Tour de France 2023 in DIRETTA | inizia il Col de la Ramaz | Ciccone cerca altri punti per la maglia a pois

Leggi su oasport

(Di sabato 15 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDEPERCHE’ E’ STATA NEUTRALIZZATA LA TAPPA: CHI E’ RIMASTO COINVOLTO NELLA CADUTA 15.59 Pogacar sta correndo nascosto, senza spendere nulla. Sin qui è in vantaggio 3-1 negli scontri diretti in salita contro Vingegaard: oggi lagialla potrebbe anche cambiare padrone. 15.58 Vingegaard, per come sta correndo, sembra voler provare a dare una spallata a Pogacar. E se stesse invece facendo il gioco dello sloveno? 15.56 Per la prima volta si alza il vantaggio dei battistrada: 53?. Sta perre il Col de la, GPM di prima categoria. 15.53 Chiaramente le chance che la fuga arrivi rasentano lo zero. Prepariamoci all’ennesimo corpo a corpo titanico tra Vingegaard e Pogacar. 15.52 70 ...