LIVE Tour de France 2023 in DIRETTA | battaglia epica tra Pogacar e Vingegaard | ma tra i due litiganti gode Rodriguez

(Di sabato 15 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDEORDINE D’ARRIVO TAPPA DI OGGI LA CRONACA DELLA TAPPA LA TAPPA DI DOMANI DEL MONTE BIANCO PERCHE’ E’ STATA NEUTRALIZZATA LA TAPPA: CHI E’ RIMASTO COINVOLTO NELLA CADUTA CHI SI E’ RITIRATO OGGI ALDE18.10 Ciccone ha provato ad inserirsi nella fuga di giornata, ma la Jumbo-Visma non ha concesso alcuno spazio. 18.09 Per l’Italia oggi è un giorno triste: 78 tappe senza vittorie. E’ un record storico negativo. 18.08 Domani altra tappa folle con l’arrivo in salita sul Monte Bianco. Ci sarà da divertirsi nuovamente. 18.04 La nuova classifica generale: 1 1 –Jonas Jumbo-Visma 25 19? 57:47:28 2 2 – POGA?AR Tadej UAE Team Emirates 41? 0:10 3 4 ?1 RODRÍGUEZ Carlos INEOS ...