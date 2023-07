LIVE Tour de France 2023 in DIRETTA | assurdo passo imposto dalla Jumbo-Visma | Vingegaard vuole sbancare?

Leggi su oasport

(Di sabato 15 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDEPERCHE’ E’ STATA NEUTRALIZZATA LA TAPPA: CHI E’ RIMASTO COINVOLTO NELLA CADUTA 16.32 Sono rimasti in 21 nel gruppo maglia gialla. 16.31 3 km al GPM, il tratto più duro della salita è alle spalle. 16.29 E’ veramente una fatica atroce questa salita per Pidcock. Il britannico si alza sui pedali e non si stacca. 16.27ha ancora 4 gregari a disposizione. Sta spremendo la squadra sino all’ultima goccia. 16.26 Pidcock è veramente al gancio, ma per il momento resiste. Mancano però ancora 4,5 km al GPM del Col de la Ramaz. 16.26 Ora è il turno di Van Baarle, che dà il cambio a Benoot in testa al gruppo. Mai unacosì aggressiva in questode ...