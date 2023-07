LIVE Superbike | GP Imola 2023 in DIRETTA | Bautista prende controllo della gara dopo una super lotta con Razgatlioglu

(Di sabato 15 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAgiro 16/19 Aumenta il gap tra: +2.517 giro 15/19 Situazione che sembra essersi cristalizzatapiù di dieci giri ad altissima intensità. Intanto godiamoci il sorpasso diInto the lead for @19#WorldSBK #ITAWorldSBK pic.twitter.com/QAPXKFOC3M — WorldSBK (@WorldSBK) July 15,giro 14/19 Nel frattempo Rea è saldamente al terzo posto. Mentre Locatelli guida in quarta posizione il gruppone degli italiani precedendo Rinaldi, Petrucci e Bassani. giro 13/19 Aumenta il gap!il largo! Il copione è sempre lo stesso. Lo spagnolo negli ultimi giri riesce sempre a fare la differenza e segna 1’47.065. E chi lo ...

Questa sera, in particolare, al termine della prima giornata della tappa imolese della, i ...2023 - Matera - Sonic Park Matera 18 luglio 2023 - Piazzola Sul Brenta (Padova) - Piazzola...SBK : IL ROUND D'ITALIASU SKY SPORT SUMMER, SKY SPORT MOTOGP, IN STREAMING SU NOW E IN CHIARO SU TV8 Venerdì 14 luglio Ore 10.25: FP1Ore 14.55: FP2Sabato 15 luglio Ore 9.Lo stesso canale garantirà idi tutte le altre sessioni, con Gara - 1 e Gara - 2 che saranno a ...- Round d'Italia - Orari TV Venerdì 14 giugno Ore 10:30: PL1(in diretta su ...

LIVE Superbike, GP Imola 2023 in DIRETTA: superpole e gara-1 Bautista favorito, ma si annuncia battaglia OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:36 GRAZIE per averci seguito! Appuntamento alle 14:00, orario in cui partirà gara-1! A PIU' TARDI! 11:35 Si prospetta dunque una gara-1 tutta da vivere con ...Dopo l’antipasto di giovedì sera con i piloti-chef in piazza Matteotti, e le due sessioni di prove libere andate in scena ieri, il fine settimana della Superbike entra oggi nel vivo. Si parte alle 11.