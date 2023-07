LIVE Nuoto di fondo | Mondiali 2023 in DIRETTA | Leonie Beck d’oro! Gubecka e Grimes a Parigi Sesta Ginevra Taddeucci

(Di sabato 15 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3.20: Per la gara di oggi è tutto, appuntamento a domani per la 10 km masch8ile. Grazie per averci seguito e buonanotte! 3.18: Oro alla Germania con, argento per l’Australia con Gua, sorpresa in positivo di questa sera, bronzo per gli Usa con. Sono queste le qualificate per2024, le altre, comprese le azzurre, sono rimandate a febbraio al Mondiale di Doha dove servirà arrivare nelle prime 13 posizioni 3.16: Giuli Gabbrielleschi ha chiuso in decima posizione. Gara comunque discreta la sua 3.15: Attesa per il risultato finale di Giulia Gabbrielleschi che ha subito un colpo in un passaggio dalla boa e si è staccata dal gruppo di testa in avvio di ultimo giro 3.12: La giovanissima statunitense ...

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Campionati del Mondo 2023 di nuoto di fondo femminile a Fukuoka. Si parte subito con ...