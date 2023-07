LIVE – Jabeur-Vondrousova 4-6 0-1 | finale Wimbledon 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di sabato 15 luglio 2023) Ile latestuale dellafemminile tra Onse Marketa, terzo Slam stagionale di scena sui campi in erba dell’All England Lawn Tennis & Croquet Club di Londra. Per la tunisina si tratta del terzo ultimo atto della carriera allo Major, il secondo di fila ottenuto sul verde di Church Road. Di fronte a lei la mancina ceca, numero 42 del ranking mondiale. Quest’ultima non è una novellina in determinati palcoscenici. Nel 2019, infatti, è stata capace di spingersi fino alladel Roland Garros, poi persa contro l’australiana Ashleigh Barty. Il bilancio degli scontri diretti si trova in perfetta parità (2-2), conche si è aggiudicata in due set ...

Il programma di oggi- Vondrousova - ore 15 sul Centrale

Vivi con noi la finale femminile tra Ons Jabeur e Marketa Vondrousova. In palio il piatto più prestigioso del tennis ...Vondrousova-Jabeur è un match valido per la finale femminile di Wimbledon: analisi, orario, pronostici, diretta tv e streaming.