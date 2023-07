LIVE Italia-Bulgaria 3-1 | Mondiali volley U21 in DIRETTA | azzurri in finale per la terza edizione consecutiva!

Leggi su oasport

(Di sabato 15 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA25-18 MONSTER BLOCK DI BARTOLUCCIIIIIIIIIIII! GLIVOLANO INEEEEE!3-1! 24-18 LA PIPE DI BOVOLENTAAAAAA! SEI MATCH POINT! 23-18 Invasione di campo commessa da Boninfante. 23-17 Passa l’attacco di Antov. 23-16 Questa volta si ferma in rete la battuta del capitano bulgaro. 22-16 Ace con l’apporto del nastro per Nikolov. 22-15 Primo tempo vincente per Bouchkov. 22-14 Largo il lob di Nikolov! 21-14 Passa la diagonale di Orioli! 20-14 A segno l’attacco di Nikolov. 20-13 ATTACCO LUNGOLINEA VINCENTE DI BOVOLENTA! Time-out. 19-13 Mani out di Orioli! 18-13 Attacco vincente in primo tempo di Bouchkov. 18-12 Si ferma sul nastro il servizio di Nikolov. 17-12 Pipe vincente per il numero 6 ...