LIVE – Genoa-Fassa 11-0 | Amichevole estiva 2023 DIRETTA

(Di sabato 15 luglio 2023) Lascritta di, match valevole per la primaprecampionatodella formazione ligure. I ragazzi guidati da Alberto Gilardino, dopo aver cominciato la loro preparazione in vista dell’esordio stagionale nel campionato di Serie A nella giornata di lunedì, sono pronti per mettere i primi minuti nelle gambe in una partita contro una formazione dilettantistica. La partita andrà in scena alle ore 17:30 di sabato 15 luglio. Sportface.it non vi lascerà soli e seguirà la gara con unatestuale e diversi approfondimenti. COME SEGUIRLA IN TV11-0 (7? 28? Sabelli, 17? 24? 34? 43? Gudmundsson, 36? autogol, 48? Jagiello, 49? 63? Yeboah, 66? Yalcin) ...

Tabellino in tempo reale [ AGGIORNA LA DIRETTA DI- FASSA CALCIO ] Descrizione gol: al 6 pt vantaggio delcon Sabelli che su cross di Martin colpisce di testa in area. Al 18 e 25 arrivano ...L'atteso debutto deldi mister Gilardino avverrà al campo Benatti di Moena alle ore 17:30: ... Clicca qui per accedere al nostromatch .In Marocco c'è la finale di Coupe du Trone tra Raja Casablanca e Berkane mentre per le amichevoli di squadre italiane troveremo tra le ore 17 e 17.30 quelle di Monza,, Frosinone e Sassuolo. ...

Genoa 9-0 Fassa Calcio, Jagiello e Yeboah si aggiungono ai marcatori – LIVE Buon Calcio a Tutti

Il Genoa è alle prese con i movimenti di calciomercato in entrata: previsto un summit tra Ottolini e Blazquez, triplo colpo in arrivo ...Molto cercato dai compagni Gudmundsson Azioni manovrate del Grifone ma anche buona velocità messa in mostra in questa prima uscita Scatto di Gudmundsson sulla destra, bruciato ...