LIVE – Frosinone-Rappresentativa Città di Mondragone 0-0 | amichevole estiva 2023 DIRETTA

(Di sabato 15 luglio 2023) Ladididel precampionato. Dal ritiro di Fiuggi, i ciociari scendono in campo per la prima sfida in calendario in questo serrato periodo di preparazione in vista della nuova stagione che prenderà il via tra poco più di un mese. Si tratta di una sfida teoricamente molto abbordabile per i neo promossi di Di Francesco. Appuntamento alle ore 17:30 di sabato 15 luglio. COME SEGUIRLA IN TV Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESHdi0-0 17.30 – Benvenuti ...

In Marocco c'è la finale di Coupe du Trone tra Raja Casablanca e Berkane mentre per le amichevoli di squadre italiane troveremo tra le ore 17 e 17.30 quelle di Monza, Genoa,e Sassuolo. ...Sul fronte mercato il Sassuolo finora ha ceduto alHarroui, Marchizza e Turati in cambio di Daniel Boloca, arrivato a titolo definitivi. L'altro arrivo in neroverde é stato quello di ...... NEWS E TRATTATIVE- IL TABELLONE ETIENNE CAMARA all' UDINESE (dall'Huddersfield) Il club ... ILARIO MONTERISI al(dal Lecce) Il difensore centrale classe 2001 torna in Ciociaria dopo l'...

LIVE - Frosinone-Rappresentativa Città di Mondragone, amichevole ... SPORTFACE.IT

Il calciomercato del Frosinone si concentra sui rinforzi in difesa: Angelozzi guarda in Ligue 1 per accontentare Di Francesco ...La partita Sassuolo - Real Vicenza di Sabato 15 luglio 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming l'amichevole dei neroverdi ...