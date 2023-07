LIVE da Dimaro | primo allenamento per il Napoli | che accoglienza dei tifosi

(Di sabato 15 luglio 2023) Prima sgambata per gli azzurri al campo di Carciato: i campioni d’Italia pronti ad inaugurare il ritiro della stagione 2023/24. La redazione di Spazio, come di consueto presente in Trentino, ha raccolto le prime immagini e video in quel di-Folgarida. La direttaC’è tanta curiosità da parte deipartenopei giunti in ritiro: i napoletani fremono dalla voglia di vedere i propri beniamini e conoscere le metodologie di lavoro targate Rudi Garcia, che avrà l’arduo compito di sostituire Luciano Spalletti, diventato a tutti gli effetti leggenda sotto l’ombra del Vesuvio. Presente anche il patron Aurelio De Laurentiis, osannato daipresenti, che hanno accompagnato la prima sgambata dei calciatori attraverso una moltitudine di cori d’incitamento, il clima insomma è già ...

15.15 - Il Napoli ha definito il ritorno dall'Atalanta del portiere Gollini, che farà le visite mediche domani nel primo giorno di ritiro a. 14.14 - Il terzino del Sassuolo, Rogerio ha chiesto ...

