LIVE Atletica | Europei U23 2023 in DIRETTA | pioggia di medaglie per l’Italia | oro per la 4×100

(Di sabato 15 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.48: Errore a 2.19 per Luiu 18.46: Unlu si unisce agli atleti che superano 2.15. Restano in sette in gara e Luiu c’è. Si sale a 2.19 18.44: Gabriele Tosti con 15.36 si inserisce all’ottavo posto del triplo. Completata la prima rotazione di salti 18.42: Nella seconda serie dei 400 del decathlon il belga Hauttekeete con 49?18 taglia il traguardo per primo, secondo Galpal con 49?42 18.40: Superano 2.15 al secondo tentativo Doroschuk, Rovcanin e Torok 18.38: Nella prima serie dei 400 del decathlon vittoria per il norvegese Rooth in 49?05 18.37: L’azzurro Montanari inizia la sua gara del triplo con 15.87. Primo posto per il francese Gore con 16.18, secondo posto per lo svedese Wallmark con 15.94, terzo posto per l’austriaco Kingley con 15.87 18.35: Si chiude la gara del peso e l’oro va alla Germania con Tizian ...

La scienza e i gatti, l'e la bicicletta, la passione per le stelle e l'amore per Aldo, le ... Quello in San Francesco è un ineditoche vede per la prima volta sul palco insieme al duo, una ...... Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione ore 04:40Leggera: C.ti Mondiali Paralimpici 7a ...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...... affascinato dal salto della corda sia come praticache come elemento ritmico: nel salto ...ed artista multidisciplinare) e Damiano Fumagalli (porter su bicicletta ed al suolo e tecnico). ...

LIVE Atletica, Europei U20 2023 in DIRETTA: c'è Larissa Iapichino nel salto in lungo OA Sport

È la mattinata del debutto di Larissa Iapichino agli Europei U23: la saltatrice in lungo va in pedana per le qualificazioni alle 11.40 italiane. Definiti i quartetti delle staffette azzurre per le bat ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.45 Inizia anche la finale del tiro del giavellotto, c'è Michele Fina in gara. 15.43 Giada Pozzato supera 4.00 metri al primo tentativo. Buon avvio per l'az ...