LIVE Atletica | Europei U23 2023 in DIRETTA | OROOO! 4×100 stellare | l’Italia vince la staffetta Francia battuta

(Di sabato 15 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.58: L’ucraino Felfner in testa al giavellotto con 79.42, secondo il finlandese Laine con 74.34, terzo il ceco Florian con 73.61. L’azzurro Fina è sesto con 71.61, completata la prima rotazione di lanci 15.57: Questi i protagonisti della finale del tiro del giavellotto maschile: 1 FRA BRISSEAULT Lenny 74.13 74.13 54 2 ITA FINA Michele 75.52 75.52 50 3 ESP COSTAS Pablo 73.71 73.71 72 4 FIN LÄSPÄ Janne 79.07 77.24 28 5 UKR FELFNER Artur 84.32 82.24 10 6 CZE FLORIAN Martin 75.25 75.25 46 7 LAT KAUDZE Mat?ss 72.18 72.18 108 8 POL KO?ODZIEJCZAK Eryk 78.22 76.70 56 9 SLO DURJAVA Anže 78.81 78.81 41 10 FIN LAINE Topias 81.67 79.87 20 11 NOR THRANA Daniel 78.80 78.80 143 12 SWE RAHM Jakob 71.33 71.33 88 13 FIN YLI-MANNILA Aleksi 77.78 77.78 49 15.55: Emozione forte in apertura di questa giornata e primo, si spera, ...

... Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione ore 04:40Leggera: C.ti Mondiali Paralimpici 7a ...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...... affascinato dal salto della corda sia come praticache come elemento ritmico: nel salto ...ed artista multidisciplinare) e Damiano Fumagalli (porter su bicicletta ed al suolo e tecnico). ...Su Sky Sport continua la programmazione per un totale di oltre 400 ore di: in tutto 9 i canali ... 5 MONDIALI tra nuoto,leggera, scherma, basket e rugby: dal 14 al 30 luglio , ...

LIVE Atletica, Europei U20 2023 in DIRETTA: c'è Larissa Iapichino nel salto in lungo OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.45 Inizia anche la finale del tiro del giavellotto, c'è Michele Fina in gara. 15.43 Giada Pozzato supera 4.00 metri al primo tentativo. Buon avvio per l'az ...OSTACOLI - Quattordici passi fino al settimo, poi quindici: è il piano-gara che spedisce Michele Bertoldo in finale nei 400 ostacoli, con pieno merito, a riprova dell’ottimo momento di forma che sta a ...