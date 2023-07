LIVE Atletica | Europei U23 2023 in DIRETTA | OROOO! 4×100 stellare! Argento Nestola e bronzo Bado nei 10000! Fina terzo nel giavellotto

(Di sabato 15 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.22: C’è ancora Italia in pedana. Al via lale del peso maschile con Riccardo Ferrara. Questi i protagonisti: 1 POL GO?DZIEWICZ Piotr 19.16 19.16 54 2 ITA FERRARA Riccardo 20.14 20.14 33 3 SRB TUMBUL Dino 18.26 18.26 96 4 POL MAROK Wojciech 18.50 18.50 69 5 GER HASTENRATH Xaver 19.40 19.40 43 6 TUR BOLAT Nuh 19.10 19.10 65 7 ESP GÓMEZ Miguel 20.30 20.30 41 8 SWE AHLIN Jesper 17.91 17.91 105 9 POL KOREJBA Jakub 18.68 18.68 82 10 GER LAURIA Tizian 19.65 19.65 50 11 SVK ŠULA Karel 17.71 17.71 93 12 FRA MAILAGI Stephen 19.07 19.07 58 13 GER MAIHÖFER Eric 19.75 19.42 46 14 GRE OIKONOMOU Athanasios Annivas 18.03 17.62 134 15 KOS RAMADANI Muhamet 19.28 19.28 51 17.21: Nell’asta restano in cinque in gara a 4.45: Vekelmans, Faye e Bonnin che hano superato al primo tentativo 4.40, sia Mulla che si ...

LIVE Atletica, Europei U20 2023 in DIRETTA: c'è Larissa Iapichino nel salto in lungo OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.45 Inizia anche la finale del tiro del giavellotto, c'è Michele Fina in gara. 15.43 Giada Pozzato supera 4.00 metri al primo tentativo. Buon avvio per l'az ...OSTACOLI - Quattordici passi fino al settimo, poi quindici: è il piano-gara che spedisce Michele Bertoldo in finale nei 400 ostacoli, con pieno merito, a riprova dell’ottimo momento di forma che sta a ...