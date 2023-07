LIVE Atletica | Europei U23 2023 in DIRETTA | l’Italia insegue le medaglie | attesa per Simonelli

(Di sabato 15 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.45 Inizia anche la finale del tiro del giavellotto, c’è Michele Fina in gara. 15.43 Giada Pozzato supera 4.00 metri al primo tentativo. Buon avvio per l’azzurra nella finale dell’asta. 15.41 La Gran Bretagna ha vinto la 4×100 con il tempo di 43.04 (record dei campionati). Medaglia d’argento per la Francia (43.39), bronzo alla Svizzera (43.59). 15.38 Misura d’entrata fissata a 4.00 metri nel salto con l’asta. 15.36no più atteso di giornata è Lorenzo, impegnato nella finale dei 110 ostacoli 15.34 Alle 15.40 la 4×100 femminile senza. Azzurri in pista con la 4×100 maschile alle 16.50. 15.32 La sessione si aprirà alle ore 15.35 con la finale del salto con l’asta femminile. In gara Giada Pozzato. 15.30 Buongiorno e benvenuti alla ...

... Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione ore 04:40Leggera: C.ti Mondiali Paralimpici 7a ...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...... affascinato dal salto della corda sia come praticache come elemento ritmico: nel salto ...ed artista multidisciplinare) e Damiano Fumagalli (porter su bicicletta ed al suolo e tecnico). ...Su Sky Sport continua la programmazione per un totale di oltre 400 ore di: in tutto 9 i canali ... 5 MONDIALI tra nuoto,leggera, scherma, basket e rugby: dal 14 al 30 luglio , ...

LIVE Atletica, Europei U20 2023 in DIRETTA: c'è Larissa Iapichino nel salto in lungo OA Sport

OSTACOLI - Quattordici passi fino al settimo, poi quindici: è il piano-gara che spedisce Michele Bertoldo in finale nei 400 ostacoli, con pieno merito, a riprova dell’ottimo momento di forma che sta a ...È la mattinata del debutto di Larissa Iapichino agli Europei U23: la saltatrice in lungo va in pedana per le qualificazioni alle 11.40 italiane. Definiti i quartetti delle staffette azzurre per le bat ...