LIVE Atletica | Europei U23 2023 in DIRETTA | Italia | sei bellissima! Oro per la 4×100! Arrivano altri tre argenti e due bronzi

(Di sabato 15 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.45: Si chiude qui la nostrada Espoo per gliUnder 23. L’appuntamento è per domani attorno alle 15.30 per un’ultima giornata di gare emozionante e ricca di spunti. Grazie per averci seguito e buona serata! 19.43: Si chiude la penultima giornata di gare con l’ennesimo oro di giornata per la Francia, che vince il triplo con Simon Gore con 16.40, argento per lo svedese Wallmark con 16.24, bronzo per il turco Cakir con 16.16 19.41: Podio fatto nel triplo, vedremo le posizioni 19.40: Montanari con il primo salto da 15.87 chiuderà al settimo posto la gara del triplo 19.35: In attesa del finale del triplo, possiamo già stilare un bilancio di questa quarta giornata di gare agliUnder 23 che è molto positiva per l’. E’ ...

La scienza e i gatti, l'e la bicicletta, la passione per le stelle e l'amore per Aldo, le ... Quello in San Francesco è un ineditoche vede per la prima volta sul palco insieme al duo, una ...... Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione ore 04:40Leggera: C.ti Mondiali Paralimpici 7a ...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...... affascinato dal salto della corda sia come praticache come elemento ritmico: nel salto ...ed artista multidisciplinare) e Damiano Fumagalli (porter su bicicletta ed al suolo e tecnico). ...

LIVE Atletica, Europei U20 2023 in DIRETTA: c'è Larissa Iapichino nel salto in lungo OA Sport

È la mattinata del debutto di Larissa Iapichino agli Europei U23: la saltatrice in lungo va in pedana per le qualificazioni alle 11.40 italiane. Definiti i quartetti delle staffette azzurre per le bat ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.45 Inizia anche la finale del tiro del giavellotto, c'è Michele Fina in gara. 15.43 Giada Pozzato supera 4.00 metri al primo tentativo. Buon avvio per l'az ...