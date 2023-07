Lite Specchia-Davigo “Non ha diritto di parlare | dovrebbe andare in giro a testa bassa” “Lei fa il garantista alla rovescia” Su La7

(Di sabato 15 luglio 2023) Scontro concitato a In Onda Estate (La7) tra Piercamilloe Francescodi Libero, che conin modo veemente il precedente intervento dell’ex magistrato travisandolo completamente.evidenzia il problema tutto italiano per cui la politica delegamagistratura la decisione su atti che possono anche non essere reato, ma che possono essere definiti ‘riprovevoli’.definisce “molto superficiale” l’analisi di: “Fa un discorso non tecnico e molto giornalistico, lo dico da giornalista ma anche da tecnico e da giurista. Cosa vuol dire? Quando hai un vuoto di potere politico, deve necessariamente essere colmato dmagistratura? Questo governo è stato eletto in virtù di un programma che prevedeva la riforma della ...

