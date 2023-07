L' Italia batte la Bulgaria | è in finale al Mondiale juniores in Bahrein

...(scudetto a Trento per lui quest'anno) è uscita alla distanza e con una migliore organizzazione di gioco ha piegato la resistenza bulgara che già l'anno scorso si erano inchinati all'nella ...In semifinale, la Lazio2 a 1 il Rimini e Genova Footgolf regola con lo stesso punteggio il ... Il gioco si è svolto, infatti, tra due ali di footgolfisti provenienti da tutta, ed ha ......sono considerate insufficienti per far tempestivamente rinascere quella parte della nostra. ... Il Santo Padre, che sistrenuamente per difendere le persone da ogni guerra che si muove loro ...

Mondiali Under 20: l'Italia batte il Giappone e rimane nel Championship OnRugby

Gli azzurrini trascinati da Bovolenta alla terza finale consecutiva: due anni fa il trionfo a Cagliari, argento 4 anni fa (contro l’Iran). Alle 19 di domenica la sfida contro la vincente di Argentina- ...L’Italia turistica si aggiudica il riconoscimento di uno dei principali quotidiani del Regno Unito, The Daily Telegraph, che fa un tributo all’eccellenza della Penisola decretandola come miglior meta ...