L’Inter si chiama ufficialmente fuori per Lukaku | la situazione

(Di sabato 15 luglio 2023)ha deciso di abbandonare la pista per il ritorno in nerazzurro di Romelu. Tutti i dettagli sul belga Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport,avrebbe deciso di non proseguire la trattativa con il Chelsea per l’acquisto a titolo definitivo di Romelu. I nerazzurri sono infatti rimasti sorpresi dalla decisione del belga di trattare con la Juventus e per questo hanno abbandonato completamente la pista. Strada spianata a questo punto per il club bianconero in caso di cessione di Vlahovic.