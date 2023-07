Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 15 luglio 2023) Un propagandista del Cremlino, Vladimir Sergijenko, lavora come dipendente di un deputato di Alternative für Deutschland (Afd) al, Eugen Schmidt, eletto come “rappresentante dei tedeschi di Russia”, il gruppo etnico formato dagli emigrati dalla Gera in Russia nel corso dei secoli e dai loro discendenti. Lo rivela il settimanale tedesco Der Spiegel, evidenziando che Serhienko «può entrare e uscire» dal parlamento federale con un lasciapassare, generando apprensione nell'apparato di sicurezza tedesco. AfD è da anni vicina alla Russia e al suo presidente, Vladimir, benché sia classificata come di estrema destra dall'intelligence tedesca, e non ha interrotto i contatti con Mosca nemmeno dopo l'invasione russa dell'Ucraina. Ora, «con il caso Sergijenko, la vicinanza del partito alla Russia ha raggiunto una nuova ...