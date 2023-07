Lido centro è “sotto assedio” | al via la raccolta firme contro delinquenza e vandalismo

(Di sabato 15 luglio 2023) Ostia – Il quartiere diè ormai, tra criminalità e atti vandalici, aspetti che preoccupano e spaventano i residenti. I portici del piazzale della stazione e le vie limitrofe sono troppo spesso teatro di forte degrado: è necessario l’intervento delle Istituzioni. Chi abita nel quadrante riferisce di furti nelle autovetture, bivacchi, consumo di sostanze stupefacenti e abuso di alcol. Atti criminosi si sono susseguiti negli ultimi giorni, due negozi hanno subito ingenti danni e una rapina è stata messa a segno. Atti vandalici e rapine, la reazione dei commercianti e del Comitato di quartiereI commercianti hanno sporto denuncia non facendosi intimidire e hanno immediatamente posto rimedio ai danni, dimostrando di non farsi abbattere da questi episodi ...

Ina Firenze si fa il bagno a Bellariva, struttura comunale che permette l'ingresso a meno ... Poco fuori da Soffiano, in via del Ferrone , per esempio c'è ildi Marignolle . Sono presenti ......luglio 2023 Bariore 18.00 14 luglio 2023 Bari Foyer Teatro Petruzzelli ore 10.00 Evento "Domanda e offerta: turismo e cultura incontrano la scuola e le imprese" 17 luglio 2023 Taranto...Un tranquillosulle rive del Lago di Varese, ideale per rilassarsi al sole, fare un tuffo ... Sulla sponda orientale del Lago Maggiore, Maccagno è un affascinantecon spiagge pittoresche e ...

Lido centro è "sotto assedio": al via la raccolta firme contro ... Il Faro online

C’è solo il Centro Studi Tradizione Partecipazione a tenere accesa la fiammella dell’identità reggina nel ricorso della Rivolta di Reggio: nel tardo pomeriggio al Lido Pepys si è svolto infatti l’unic ...Oggi, attraverso l’assessore Giampieri, sono arrivate alla città di Cesena ed al suo primo cittadino le parole di incoraggiamento e vicinanza del Sindaco Paolo Calcinaro che ha ringraziato il Centro ...