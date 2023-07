Lewis Capaldi sorprende tutti e riappare in pubblico | aveva annunciato uno stop a causa della sindrome di Tourette – VIDEO

(Di sabato 15 luglio 2023)è inarrestabile. Qualche settimana fa, dal palco del Glastonbury Festival, il cantautore scozzesedi dover prendere una pausa dalle attività live adelle sue condizioni di salute.infatti è affetto dalladi, malattia neuropsichiatrica comunemente chiamata “malattia dei mille tic”. Durante il suo ultimo live a giugno a Glastonbury,ha dovuto interrompere l’esibizione sulle note di “Someone you loved” adei tic motori e vocali comparsi sul palco. Il, diventato immediatamente virale su TikTok, mostra ilintonare all’unisono la hit in supporto di. Dopo qualche settimana di ...

L'ispirazione dietro alcune delle canzoni più romantiche dipotrebbe essere l a sua fidanzata Ellie MacDowall . I due sono molto discreti e, raramente, si mostrano in pubblico insieme, ma la loro relazione va avanti dalla fine del 2022 quando ...Il primo album in classifica pubblicato nel 2023 lo troviamo al sesto posto ed è il secondo progetto didal titolo ' Broken By Desire To Be Heavenly Sent '. La posizione di classifica è ...La scorsa settimana il cantante scozzeseha annunciato l'interruzione del suo tour europeo a causa della sua condizione neurologica: la sindrome di Tourette . Non è la prima volta cheparla pubblicamente della sua ...

Lewis Capaldi: cosa sappiamo della sua relazione con fidanzata Ellie MacDowall Vanity Fair Italia

Nella vita del cantante, dalla fine del 2022, c'è una donna: Ellie MacDowall. Ballerina e attrice, i due sono molto discreti e l'unica occasione per vederli insieme è quando si concedono una romantica ...Lewis Capaldi ha fatto un'apparizione durante il concerto dei Vamps dopo aver messo in pausa il suo tour per dedicarsi alla salute. Il video di Amica,it ...