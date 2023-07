Leonardo La Russa | cosa c' è in quel cellulare? ' Al setaccio foto e chat' Cosa stanno cercando i pm

(Di sabato 15 luglio 2023) Immagini o messaggi scambiati via social che facciano riferimento alla sera tra il 18 e il 19 maggio scorsi e che non siano coperti dalla garanzie costituzionali: è quanto cercano investigatori ed ...

Laieri attorno alle 19 è stato così convocato in questura, alla presenza del suo difensore, Adriano Bazzoni, dei pm e del responsabile della Squadra Mobile, Marco Calì, per lasciare ...Un accertamento irripetibile la prossima settimana prevede la copia del cellulare diApache La, il figlio del presidente del Senato Ignazio, accusato di aver violentato una ex compagna del liceo. A deciderlo la Procura di Milano che ha disposto il sequestro del telefono,......di Giovanni Papini e Giuseppe Prezzolini, Lacerba di Papini e Ardengo Soffici, la Voce di ... Presente alla cerimonia, Ignazio La, non si è risparmiato una dichiarazione che gli eventi ...

Il cellulare di Leonardo La Russa sequestrato: «Ma le chat con il padre saranno escluse dall'inchiesta sullo stupro» Open

