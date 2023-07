Leo Messi | ora è ufficiale il passaggio all’Inter Miami

(Di sabato 15 luglio 2023) Mancava solo l’ufficialità, ma da adesso Leopuò essere considerato a tutti gli effetti un calciatore dell’Inter. L’argentino campione del mondo è stato infatti annunciato dai canali social del club ed è pronto a iniziare la sua avventura in MLS. Nuovi stimoli per la Pulce – ovviamente con la maglia numero 10 del– dopo i successi nel calcio europeo con il Barcellona e la parentesi meno felice al Psg. BIENVENIDO 1??0?? pic.twitter.com/df1TJQQoYv — InterCF (@InterCF) July 15, 2023 SportFace.

Commenta per primoè un nuovo giocatore dell'Inter Miami. Era tutto fatto già da tempo e lo stesso giocatore aveva annunciato che avrebbe giocato in MLS rifiutando una super offerta dall'Arabia Saudita, ma in ...L'argentinosi è piazzato al secondo posto con 130 milioni. Terzo posto per il francese Kylian ...Per la terza volta è stato inserito in questa classifica da Forbes, ultima nel 2017, e ha ripreso lo scettro di sportivo più pagato dal suo rivale storico. L'argentino si è piazzato al ...

La copa Libertadores “invita” l’Inter Miami di Leo Messi: evento storico ad un passo… DerbyDerbyDerby

La notizia era nota da tempo ma ora è arrivata anche la conferma ufficiale: Leo Messi è un nuovo giocatore dell'Inter Miami. Il calciatore argentino è stato annunciato dal club americano con un video ...La notizia di Leo Messi all’Inter Miami è arrivata ormai più di un mese fa. La Pulga è però arrivato in Florida solo negli ultimi giorni e adesso è arrivato il video presentazione del club gestito da ...