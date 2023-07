Legge verde approvata col trucco | truffa della sinistra per massacrarci

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 15 luglio 2023) Ha fretta, Frans Timmermans. Il vicepresidenteCommissione vuole portare a casa il prima possibile lasul ripristinonatura, tassello fondamentale del Green Deal, il piano europeo sul clima. Possibilmente in autunno, quando il Parlamento Ue dovrà dare il suo via libera, questa volta definitivo, al testo. Di sicuro, prima delle prossime elezioni europee, per evitare che un'eventuale maggioranza tra popolari e conservatori, un'ipotesi a cui lavora da tempo la premier Meloni, possa mandare all'aria i piani climatici di Bruxelles. PRESSIONI Si spiegano anche così le pressioni che Timmermans sta esercitando da diversi mesi sugli eurodeputati per accelerare sui dossier ambientali. Lo si capisce da come è andato il voto di mercoledì a Strasburgo. Dopo essere stata bocciata dalla Commissione Ambiente del Parlamento, la ...