Le tre tipologie di armi che l’Europa deve fornire per aiutare l’Ucraina

(Di sabato 15 luglio 2023) Ci proponiamo di porre in risalto i dati più significativi rilevati dal Kiel Institute relativi agli aiuti militari ale di trarre da questi dati osservazioni, valutazioni e letture. I dati pubblicati pochi giorni fa sono i più completi che si possano trovare e sono aggiornati al 31 maggio. I Paesi della Nato e Unione europea, in quasi diciassette mesi di guerra, hanno sostenuto politicamente la resistenza ucraina, con intensità sempre maggiore, rafforzando un’unità di intenti sorprendente nell’obiettivo di liberare i territori invasi. La drammatica iniziativa di Putin ha finito per rilanciare la Nato e l’integrazione europea. Non sempre la crescente determinazione politica ha avuto però un seguito nel sostegno militare, che appare ancora insufficiente, in primis da parte dei Paesi Ue rispetto all’invasione di un prossimo proprio membro. Supporto che ha ...