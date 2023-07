Le mete più gettonate per l’estate

Leggi su zon

(Di sabato 15 luglio 2023)è arrivata, portando con sé la voglia di vacanze e di mare. Se si è ancora indecisi su quale Regione italiana visitare, se un posto di montagna oppure uno di mare, ecco alcune località tra le piùdai turisti. Una delle località più amate è la Costiera Amalfitana, seguita dal Cilento, poi Jesolo per le famiglie e le due isole, Sardegna e Sicilia, per la bellezza del loro mare. Partendo dalla città partenopea, la Costiera Amalfitana e Jesolo, in Veneto, si possono raggiungere facilmente con la propria auto oppure prendendone una a noleggio, con i mezzi pubblici come il treno e il bus. Per le isole, come ad esempio la Sardegna basterà controllare orari e costi di navi e traghetti Napoli Cagliari e prenotare il traghetto. Vediamo nel dettaglio cosa offrono queste meraviglioseturistiche. La Sardegna e ...