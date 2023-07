Le 1.500 poltrone del PalaCreberg «prendono il volo» in cambio di un’offerta libera

(Di sabato 15 luglio 2023) L’INIZIATIVA. Palazzo Frizzoni ha pensato di replicare l’iniziativa che qualche anno fa ha adottato per il teatro Donizetti. La manifestazione d’interesse è stata pubblicata sul sito del Comune.

Addio al PalaCreberg, le 1.500 poltrone vanno “all’asta”: basta un’offerta libera BergamoNews.it

Tutti gli interessati a ritirarle possono manifestare il proprio interesse entro e non oltre le 12 del 31 luglio compilando l'apposito modulo ...