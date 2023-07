Lazio | offerta ufficiale per Zielinski | i dettagli

(Di sabato 15 luglio 2023) Il futuro del centrocampista del Napoli, Piotr, rimane incerto. Laha avanzato un’. Calciomercato Napoli. Il futuro di Piotrè ancora incerto. Il centrocampista polacco ha un contratto in scadenza con il Napoli nel 2023 e il club azzurro non ha ancora deciso se rinnovargli il contratto o cederlo a un’altra squadra. Laè una delle squadre interessate a. Secondo quanto riferito dal portale LaSiamonoi, il club biancoceleste ha già presentato un’al Napoli per il centrocampista polacco: circa 20 milioni di euro. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, valuta il cartellino dicirca 25 milioni di euro. C’è ...

Intanto però non sarebbe neppure svanito l'interesse dellaper Zielinski Secondo quanto riferito dal portale LaLazioSiamonoi il club di Lotito avrebbe avanzato una...... arrivato quarto nell'ultima Saudi Pro League , e che ha presentato nei giorni scorsi un'...- SAVIC ALL'AL - HILAL Il club saudita ha ufficializzato l'arrivo del centrocampista della. Il ...E' arrivato ieri in tarda serata nel ritiro dellaad Auronzo di Cadore, Ciro Immobile , accolto dai tifosi che lo attendevano fuori dall'hotel ... per spegnere sul nascere le voci di un'...

Nelle ultime settimane si era parlato anche di Andrea Pinamonti del Sassuolo e Marcos Leonardo del Santos, ma in entrambi i casi Lotito non era riuscito nell’affondo decisivo: per il brasiliano la ...La Lazio tenta Zielinski. Dopo la partenza di Milinkovic-Savic, la società di Lotito ha recapitato una prima offerta per il polacco da 20 milioni di euro.