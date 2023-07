Lazio | le cifre dell’offerta dall’Arabia Saudita per Immobile

(Di sabato 15 luglio 2023) Tutto sull’offerta proveniente dal campionato dell’Arabiaper Ciro, attaccante dellaSecondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, dopo gli interessamenti degli scorsi giorni sarebbe arrivata un’offerta concreta allaper Ciro. L’Al Wehda avrebbe messo sul piatto un biennale da 35 milioni di euro complessivi (20 il primo anno, 15 il secondo) più altri 5 milioni di euro alla firma per l’attaccante. I biancocelesti hanno già rifiutato una prima offerta da 20 milioni di euro, ma a 50 potrebbero dare il via libera.

