Leo intanto aspetta una chiamata dalladei grandi. C'è Sarri, il suo ex allenatore alla Juve. A Formello stanno pensando a lui per rinforzare la difesa in vista anche della Champions League. I ...'E' stato il mio amico Fabio Firmani (ex centrocampista di, Verona e Vicenza), che oggi è un ... Ancora una volta lontano dalla sua Pescara, dalla moglie e dalLorenzo, per fare esperienza ...Ha attivato la Regioneinserendo l'acquisto in un progetto volto a favorire l'inclusione ... La denuncia di violenza sessuale presentata da una ragazza di 22 anni contro ildel Presidente ...

Lazio, il figlio di Bonucci al camp biancoceleste. E i tifosi lo chiamano… Corriere dello Sport

ROMA - Leonardo Bonucci via dalla Juve e la Lazio potrebbe essere una situazione concreta per il suo futuro. Intanto i colori biancocelesti hanno vestito Lorenzo, il primo dei tre figli che il difenso ...[themoneytizer id=”99064-6] Nelle ultime ore è stato accostato alla Lazio Leonardo Bonucci, difensore di proprietà della Juventus: i bianconeri pochi giorni fa hanno comunicato al giocatore che non f ...