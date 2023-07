Lazio | Cataldi | “Senza Milinkovic serve un segnale | Lotito è a lavoro”

(Di sabato 15 luglio 2023) “Con la cessione di-Savic, al di là del diventare vicecapitano, laperde un giocatore importante che ha fatto otto stagioni incredibili”. Lo ha detto il centrocampista della, Danilo, in conferenza stampa dal ritiro del club biancoceleste. “Sul mercato non sono io a dire cosa bisogna fare, penso sappiamo bene che in qualche mododare une una spinta: il presidentesa cosae sta lavorando per darci una mano”.ha parlato degli obiettivi stagionali e del ritorno in Champions League: “Pensare di migliorare il secondo posto dell’anno scorso è stimolante, per la Champions invece le previsioni sono complicate ma siamo curiosi di confrontarci con una realtà differente e con ...

AURONZO DI CADORE - Ritiro numero 16 ad Auronzo di Cadore. Danilo Cataldi è il primo a parlare in conferenza stampa. Sono passati quattro giorni dall'inizio della preparazione estiva ed è tempo di primi bilanci. I biancocelesti domenica alle 18 giocheranno la prima

AURONZO DI CADORE - Prima conferenza del ritiro. Danilo Cataldi parlerà nella sala stampa allestita allo Zandegiacomo per fare il punto sui primi giorni di preparazione atletica