Lazio | Castellanos ad un passo | Sarri accoglie il vice Immobile

(Di sabato 15 luglio 2023) Lainizia a muovere i primi passi sul calciomercato, in particolare per quanto riguarda i colpi in entrata. La società biancoceleste ha salutato Milinkovic-Savic, passato all’Al-Hilal, e con il tesoretto di 40 milioni è pronta a rinforzare la rosa di Maurizio. Una delle priorità del tecnico è il, dato che spesso L'articolo proviene da Il Difforme.

ROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: il calciomercato si è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prosima ...Commenta per primo Rispedita al mittente l'offerta dellaal Torino per il doppio colpo Sanabria - Ricci . A scriverlo è questa mattina il Corriere ... Con l'arrivo di, l'attaccante ......per primo Può concretizzarsi già in questo week - end il ritorno di Luca Pellegrini alla. Lo ... Dopo, il secondo colpo che Lotito regalerà a Sarri sarà quindi con tutta probabilità il ...

Lazio, è fatta per Castellanos: come gestire il nuovo attaccante al Fantacalcio Fantacalcio ®

Lazio, arriva dal Girona l'attaccante Valentin Castellanos: ecco come cambia il calciomercato dei biancocelesti ...CALCIOMERCATO - "Taty" Castellanos è pronto a diventare un nuovo giocatore della Lazio per una cifra intorno ai 15 milioni di euro.