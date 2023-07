(Di sabato 15 luglio 2023) I lavoratori dipendenti del settoredel Nord lavorano ufficialmente quasi 2 mesi in più all’anno dei colleghi del Sud e per questo percepiscono una retribuzione giornaliera del 34% più alta. La causa di questa differenza è nel', con le ore lavorate irregolarmente che non possono essere incluse nelle statistiche ufficiali. A dirlo è l’Ufficio studi della Cgia di Mestre che...

... 'È da almeno un mese che la Juventus ha comunicato queste questioni a Bonucci in. Da ieri, ... Il mercato della Juventus La Juventus è alnelle cessioni. Abbiamo parlato di Dusan Vlahovic,...... la Cgia di Mestre si basa sui dipendenti del settore. E tiene a precisare che i giorni in meno dei lavoratori del Sud non sono dovuti a una minore operosità, bensì al fenomeno delin ...I lavoratori dipendenti del settoredel Nord lavorano quasi due mesi in più all'anno dei lavoratori dipendenti del Sud. È quanto ... Se non cominciamo a contrastare efficacemente il...

Lavoro privato, Cigia: stipendi più bassi a Cosenza e Vibo. Pesano le ore in "nero" Gazzetta del Sud

I lavoratori dipendenti del settore privato del Nord lavorano ufficialmente quasi 2 mesi in più all’anno dei colleghi del Sud e per ...Basandosi su dati Inps del 2021, il centro studi di Mestre elabora la sua analisi. A Nord si lavora due mesi in più e si percepisce una retribuzione più alta rispetto al Sud, ma le ragioni sono moltep ...