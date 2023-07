(Di sabato 15 luglio 2023) ILALE LEDEIUNNELLA LOTTA CONTRO ILALLa sede dell’Ordine deidiha ospitato sabato 15 luglio un convegno medico-scientifico riservato a chirurghi,specialisti edina generale della provincia pontina. Un grande successo per gli argomenti e la qualità degli interventi moderati dal dott. Carlo D Masi e dal prof. Fabio Ricci responsabile scientifico dell’evento, trasmesso in diretta streeming dal sito web dell’Ordine. Corresponsabile scientifico la dott.ssa Silvia Piroli. Una interessante iniziativa che ha portato alla ...

Cosa significa La locuzionesignifica 'in punto di morte'. La locuzione è presa dal ... Le motivazioni di Michela Murgia La giornalista nei mesi scorsi ha annunciato di essere malata die ...... la scrittrice e attivista aveva shockato tutti ammettendo di avere un, e di aver racchiuso ... Articulo mortis è una locuzioneche significa "In punto di morte" . Viene utilizzata per ...... locuzioneche significa 'in punto di morte'. Ad annunciarlo è la stessa giornalista sul suo ... La giornalista nei mesi scorsi aveva dichiarato di essere malata di. Michela Murgia ha ...

Latina, tumore al seno e Breast Unit: dall’Ordine dei Medici un messaggio importante Il Corriere della Città

Un tumore raro al torace e di dimensioni insolite, 13 centimetri, è stato rimosso con la chirurgia robotica nel reparto di Chirurgia Toracica all'ospedale Molinette della Città della Salute di Torino.La scrittrice e attivista ha sposato Lorenzo Terenzi dopo aver annunciato poco tempo fa di essere malata di tumore e di avere pochi mesi di vita ...