L’ambasciatore Vattani saluta la comunità italiana di Singapore | “Expo Osaka nuova sfida”

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 15 luglio 2023) “Il vostro sostegno e la vostra presenza sono stati essenziali per sviluppare conquesta partenship dinamica”. Cosìd’Italia aMario– nominato commissario generale per l’Italia all’di2025 –ladicon cui si è confrontato negli ultimi due anni. “Credo che siamo riusciti davvero a far conoscere meglio in Italia le opportunità offerte da, del resto le prove di ciò sono gli accordi firmati, le visite di alti funzionari che abbiamo accolto, dagli esteri ai trasporti e alle infrastrutture, le missioni del nostro ministero degli Interni, della Banca d’Italia e di tanti accademici”. “Con questo governo ...