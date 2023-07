Ladri in azione a Giugliano | furto a La Pignatta Academy | distrutta porta in vetro

... hanno ricostruito la dinamica dell'episodio, assegnando e consegnando a Mojito il distintivo della squadra volante: un premio meritato per la sua coraggiosadi difesa della casa e della sua ...Ferita anche bimba di 3 anni Cronaca [ 19/04/2023 ] Spaccate, la furia dei: furti e danni in ... L'di controllo è stata indirizzata verso svariate attività commerciali o di prestazioni di ...Per il solito appuntamento con Totò bisogna aspettare le 12.25, su Rai Movie, per I. Un po' di, alle 17 di domani, su TV8, con Terrore ad alta quota, con un aereo rimasto senza piloti. ...

Torino, 'spaccata' in San Salvario: i ladri in azione Repubblica TV

Ladra beccata in flagrante nel Trapanese con pietre preziose, denunciata dai carabinieri mentre rovistata in un appartamento ...San Martino in Rio (Reggio Emilia), 15 luglio 2023 – Ladri di bevande e bottiglie di liquori e alcolici vari, quelli che la scorsa notte, poco dopo le tre, si sono introdotti all’interno dei locali ch ...