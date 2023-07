La versione di Ilary Blasi sui Rolex di Totti spariti | «Erano solo quattro | un regalo per me»

Leggi su open.online

(Di sabato 15 luglio 2023) I” nella vicenda del divorzio trae Francescosono 4. E non cinque. E nemmeno otto. A farlo sapere oggi è la stessa conduttrice tramite il suo avvocato Alessandro Simeone al Corriere della Sera. La donna avrebbe dovuto riportare i preziosi orologi nella cassetta di sicurezza dopo la decisione del giudice Francesco Frettoni, che lo scorso 1 giugno aveva stabilito per un controverso «affido congiunto», prima di deciderne la proprietà. Ma secondo gli avvocati dell’ex calciatore non lo ha fatto. O meglio, non ce li ha rimessi tutti. Ne avrebbe trattenuti da 5 a 8, secondo l’accusa. Ma la difesa ha già replicato: al giudice relatore Valeria Belli, i legali della showgirl hanno dichiarato di non avere idea di dove siano tutti i. Al momento la showgirl ...