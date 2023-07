La vecchia nuova Forza Italia Ma con Berlusconi tutto si teneva | senza di lui nulla si tiene più

(Di sabato 15 luglio 2023) Tajani viene eletto oggi presidente e ha fatto capire che non cambierà niente, che il partito andrà avanti come se ci fosse ancora il Cav. Proprio quando si doveva prendere atto chenon può essere più la stessa

...30 in via Vittorio Veneto con un talk show organizzato dal GruppoSa - Car. Un appuntamento ... in piazza Cavour, la manifestazione 'Aspettando la sagra', organizzata dal ComitatoPorta ...Lo scontro verbale ha poi portato alla rottura tra le parti e allainterruzione dei dialoghi. ... IL TRIANGOLO - Tra Lukaku e L'Inter c'è laSignora , ma il triangolo no, Marotta non lo ...... di un rapporto coniugale spezzato dall'insorgere di unarelazione del marito, scritta e ... A conclusione, nellacorte, impreziosita dalla oscillante, imponente costruzione in bambù di ...

La vecchia nuova Forza Italia. Ma con Berlusconi tutto si teneva ... L'HuffPost

Tajani viene eletto oggi presidente e ha fatto capire che non cambierà niente, che il partito andrà avanti come se ci fosse ancora il Cav. Proprio quando si ...Ha senso cedere uno dei migliori centravanti d'Europa Lo abbiamo chiesto a cinque grandi ex bomber che hanno giocato in bianconero: Toni, Altobelli, Serena, Amoruso e Kovacevic ...