(Di sabato 15 luglio 2023) Ladinon cambia: "La velocità della fine delladipende direttamente dalglobale all' Ucraina , facciamo il possibile per assicurare che questo supporto sia il più ...

Ladi Kiev non cambia: "La velocità della fine della guerra dipende direttamente dal sostegno ... Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyein un video messaggio diffuso su Twitter. Nel ...Lapiù diffusa è che i droni usati dai russi siano una sorta di ibrido, che impiega ... Dai primi attacchi, il presidente ucrainoha parlato di 'collaborazione con il male' riferendosi a ...I fautori di questaminimizzano il ruolo della Russia e presentano i separatisti locali come ... Il presidente ucraino Volodymyr, in particolare, auspica che dal Summit possa uscire un ...

La teoria di Zelensky: più Kiev avrà sostegno e prima finirà la guerra Globalist.it

Il presidente turco dà per rinnovata l’intesa sui cereali, il Cremlino smentisce. Ankara si smarca sempre di più da Mosca. Dopo lo schiaffo sui prigionieri ...La teoria di Kiev non cambia: «La velocità della fine della guerra dipende direttamente dal sostegno globale all’ Ucraina, facciamo il possibile per assicurare che questo supporto sia il più possibile ...