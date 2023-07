La Serie A contro i siti di scommesse | ma poi guardi la Premier e…

(Di sabato 15 luglio 2023) Al direttore - Il Libro Blu dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli stima la spesa nel 2022 delle italiche giocate in oltre 136 miliardi di euro (erano 111,7 miliardi nel 2021). E almeno a venti miliardi di euro ammonta il giro d’affari delleclandestine (in cui pascolano le mafie). Una cifra che supera il costo dell’intera sanità pubblica nell’anno passato. L’Italia è sempre più un paese di “poveri benestanti” (copyright di Alberto Brambilla).Michele Magno A proposito di. Qualcuno avrà il coraggio di ricordare che tra le ragioni che hanno portato ad avere un calcio in Italia un po’ più povero, oltre all’immobilismo sugli stadi causato da una burocrazia oscena, incapace di ribellarsi ai comitati di quartiere per combattere la deriva del nostro mondo pallonaro a essere sempre più casalingo e sempre meno internazionale, c’è un tema ...

... nel giro di dodici mesi è transitato dal non essere testa diin un major alla prima ... Alcaraz, per, ha vissuto il suo battesimo " conquistato a spese di Jannik Sinner agli ultimi Us Open, ...... come anche gli emendamenti del 'Protocollo 1' alle Convenzioni di Ginevra, che parrebbero creare unadi eccezioni per i 'conflitti armati in cui i popoli combattonoil colonialismo, la ...In semifinale sabato per Pennaforti ci sarà un altro derbySamuel Vincent Ruggeri, 21enne bergamasco, quinta testa di, che ha sconfitto 75 64 lo statunitense Oliver Crawford , primo ...

Sampdoria, Ferrero fa ricorso contro gli aumenti di capitale. Le news Sky Sport

Al direttore - Il Libro Blu dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli stima la spesa nel 2022 delle italiche giocate in oltre 136 miliardi di euro (erano 111,7 miliardi nel 2021). E almeno a venti mili ...Dall'ultimo Consiglio Federale della FIP sono scaturiti i nomi definitivi delle 96 squadre che andranno a costituire il nuovo campionato di Serie B Interregionale. Nuova anche la formula ...