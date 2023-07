La Russa | parla il padre della ragazza | “Non ha consegnato la sim? Significa che nasconde qualcosa”

(Di sabato 15 luglio 2023) Il– presunta vittima di violenza sessuale – ha commentato la mancata consegnaschedadel figlio del presidente del Senato “Telefono sì, cartano”: a commentare la decisione di non consegnare la schedadel telefono è il, presunta vittima di stupro, per cui è accusato il figlio di Ignazio Lapresidente del Senato, Leonardo Apache La. L’uomo ha dichiarato: “Rilevo la mancata consegna spontaneadel telefono, ritengo che questo fatto sia la dimostrazione che il ragazzo”. Per la richiesta...

Presente alla cerimonia, Ignazio La, non si è risparmiato una dichiarazione che gli eventi ... Finora hanno fatto come l'Uccello Goofus (neBorges nel Libro degli esseri immaginari ), che ...La fotografia di Helen Whittle Negli occhi della ragazzina Jorit ha ripreso i colori della bandieracircondata da due missili con la scritta NATO . Una scelta precisa di campo, per l'artista ...... ma ora Ankara tratta con laRosatom. La Cina è in lizza per costruire il terzo impianto, con ...e guide all'acquisto sui migliori gadget del momento Il nuovo numero di Wired in edicoladi ...

Pronto, parla La Russa | LA NOTIZIA LA NOTIZIA

Il decreto di sequestro di una pagina e mezza è stato firmato dal pm Rosaria Stagnaro e dall'aggiunto Letizia Mannella dopo aver sciolto il nodo giuridico relativo alla sim: è intestata allo studio ...Il cantante aretino allo Slaviansky bazar nella terra dell'autocrate alleato di Putin: «È stato un trionfo mio e della musica italiana. Andrei anche a Sanremo, ma non mi chiamano. E poi ho cantato gra ...